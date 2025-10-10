В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК

Ранее сообщалось, что житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. С 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах.