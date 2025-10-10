Ричмонд
В Крыму подрядчик идет под суд за хищение 12 млн при строительстве ЖК

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости Крым. Индивидуальный предприниматель обвиняется в хищении 12 млн рублей при строительстве жилого комплекса в селе Мирное Симферопольского района. Уголовное дело передано в суд. Об этом сообщили в республиканской прокуратуре.

По информации следствия, в 2023 году обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил с фирмой договоры на проведение работ по строительству жилого комплекса в селе Мирное.

«Он получил более 12 миллионов рублей, не выполнив электро-монтажные и иные строительные работы на объекте, денежными средствами распорядился по своему усмотрению», — сказано в сообщении.

Незаконная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками полиции. Уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд Республики Крым.

Ранее сообщалось, что житель Крыма обвиняется в 57-милионной афере с муниципальной землей, которую он организовал в двух районах республики. С 2018 по 2019 год обвиняемый вместе с сообщниками по поддельным документам перерегистрировал права собственности на четыре муниципальных земельных участка в Симферопольском и Белогорском районах.