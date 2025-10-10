Ричмонд
Родне сказал, что делает парфюмерию: уфимец оснастил нарколабу в доме у мамы

Уфимец обустроил в доме матери нарколабораторию.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, задержан 31-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.

По данным ведомства, с минувшего февраля подозреваемый начал заниматься незаконным оборотом наркотиков, устроившись закладчиком в один из интернет-магазинов. Впоследствии он получил предложение организовать собственное производство запрещенных веществ.

Для оснащения лаборатории через систему тайников-закладок в различных регионах страны ему передали спецоборудование и прекурсоры. Пройдя дистанционное обучение технологии изготовления наркотиков, мужчина наладил их производство в частном доме своей матери. Родне он сказал, что производит парфюмерию.

В ходе обыска правоохранители изъяли лабораторное оборудование, более десятка емкостей с химическими веществами и готовым наркотиком, а также приспособления для расфасовки запрещенных веществ. Общий вес изъятой «запрещенки» составил около 11 килограммов, прекурсоров — около 5 килограммов. Возбуждено уголовное дело.

