Родне сказал, что делает парфюмерию: уфимец оснастил нарколабу в доме у мамы

В Уфе пресекли деятельность подпольной нарколаборатории, задержан 31-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
По данным ведомства, с минувшего февраля подозреваемый начал заниматься незаконным оборотом наркотиков, устроившись закладчиком в один из интернет-магазинов. Впоследствии он получил предложение организовать собственное производство запрещенных веществ.
Для оснащения лаборатории через систему тайников-закладок в различных регионах страны ему передали спецоборудование и прекурсоры. Пройдя дистанционное обучение технологии изготовления наркотиков, мужчина наладил их производство в частном доме своей матери. Родне он сказал, что производит парфюмерию.
В ходе обыска правоохранители изъяли лабораторное оборудование, более десятка емкостей с химическими веществами и готовым наркотиком, а также приспособления для расфасовки запрещенных веществ. Общий вес изъятой «запрещенки» составил около 11 килограммов, прекурсоров — около 5 килограммов. Возбуждено уголовное дело.
