Зависли над землей в темноте: в Севастополе спасли пятерых альпинистов

По его словам, первый вызов поступил с горы Ильяс-Кая, где на маршруте Виа-Феррата три человека — две женщины и мужчина — не смогли завершить восхождение. Из-за неподходящего снаряжения, усталости и наступившей темноты они оказались заблокированы на склоне без осветительных средств.
«Наши спасатели спустили их на 50 метров к подножию скалы и вывели в безопасное место. Обошлось без травм», — отметил Развожаев.
Почти одновременно поступил сигнал о помощи от двоих альпинистов на горе Мердвен-Каясы. Связка спортсменов, проходившая маршрут «Правый угол», застряла на высоте около 285 метров от подножия. Из-за усталости и темноты они не смогли продолжить движение.
«Спасатели провели разведку, организовали вертикальные перила и страховку. Работали на высоте около 350 метров, в условиях полной темноты. Благодаря слаженности и четкой координации, альпинисты были благополучно выведены наверх», — рассказал губернатор.
Он напомнил, что при планировании маршрутов в горной местности необходимо учитывать уровень подготовки, брать необходимое снаряжение и сообщать близким о предполагаемом пути и времени возвращения.
Ранее сообщалось, что на горе Аю-Даг двое взрослых с двумя детьми сбились с тропы и не смогли самостоятельно спуститься из горно-лесной зоны. Инцидент произошел вечером, когда начало темнеть и ухудшились погодные условия.