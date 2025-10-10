Директора челябинского парка имени Гагарина отправили в СИЗО

Жазит Нургазинов пробудет в СИЗО как минимум до 9 декабря. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении с коммерческой организацией договора на поставку аттракционов.
В Челябинске суд избрал директору парка имени Гагарина Жазиту Нургазинову меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
Жазит Нургазинов пробудет в СИЗО как минимум до 9 декабря. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями при заключении с коммерческой организацией договора на поставку аттракционов.
Ущерб администрации города превысил 86 млн рублей.