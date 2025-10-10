Белоруса будут судить за экспериментальные домашние настойки на спирту

Житель Гомельского района может сесть в тюрьму, приготовив экспериментальные настойки на спирту дома. Подробности сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Гомельской области.
Так, сотрудниками наркоконтроле на даче гомельчанина было обнаружено 887 зеленых растений. Там же мужчина хранил готовые к употреблению психотропы и приготовленные им «экспериментальные» настойки на спирту.
Экспертиза показала, что в изъятых растениях содержатся запрещенные наркотические вещества. Опасный наркотик нашли и в спиртовых настойках, которые приготовил белорус.
Фигуранта будут судить за незаконный оборот наркотических средств (ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси), ему грозит до 15 лет заключения.
