«Верните деньги!»: сибиряк оказался должен банку крупную сумму, но никаких кредитов он не брал

Житель Бурятии сильно удивился, когда получил заказное письмо из банка. В официальном уведомлении сообщалось о просрочке по кредиту. Мужчина был в полном недоумении — никаких кредитов он не оформлял. Выяснилось, что на его имя было взято три займа на сумму в 418 тысяч рублей, о существовании которых он даже не подозревал.
Как оказалось, корни этой странной истории уходят в 2021 год. Как сообщили КП-Иркутск в МВД Бурятии, тогда сибиряк оформил банковскую карту, которая была привязана к его старому номеру телефона. По роковой случайности, он сообщил об этом своей возлюбленной. Когда их отношения закончились в 2022 году, карта вместе со старой сим-картой осталась лежать в сломанном телефоне в доме бывшей супруги.
— Расследование, начатое полицией после его заявления, привело к неожиданному результату. Подозрение пало на 38-летнюю дочь его бывшей. Именно эта женщина, как выяснили оперативники, все это время пользовалась оставшимися у нее средствами связи. Позже задержанная во всем призналась, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Преступница пояснила следователям, что установила банковское приложение на свой смартфон и за несколько лет оформила три кредита на имя ничего не подозревавшего мужчины. Все полученные деньги, а это почти полмиллиона рублей, она потратила на себя. Заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.
