«Верните деньги!»: сибиряк оказался должен банку крупную сумму, но никаких кредитов он не брал

Житель Бурятии сильно удивился, когда получил заказное письмо из банка. В официальном уведомлении сообщалось о просрочке по кредиту. Мужчина был в полном недоумении — никаких кредитов он не оформлял. Выяснилось, что на его имя было взято три займа на сумму в 418 тысяч рублей, о существовании которых он даже не подозревал.