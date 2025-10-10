Массовые пожары в банях: в Волгограде за 10 дней мистически сгорели 11 бань

В Волгоградской области зафиксирована вспышка пожаров в банях. Только за первые 10 дней октября в регионе произошло 11 случаев возгорания подобных строений.
Инциденты зарегистрированы в разных муниципалитетах, при этом обстоятельства пожаров во многом схожи. Главное управление МЧС России по Волгоградской области напомнило жителям основные правила пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.
Специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние задвижки и очищать дымоходы не реже одного раза в 3 месяца, а дымоход кухонной печи — ежемесячно. Ремонтные работы следует доверять только квалифицированным специалистам.
Кроме того, запрещено сушить одежду непосредственно на печи, а мебель необходимо размещать на расстоянии не менее 70 см от печи и минимум в 1,25 метра от топки.