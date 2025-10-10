Ричмонд
Под Воронежем «КамАЗ» насмерть сбил велосипедиста

Авария произошла в Семилукском районе.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

По предварительным данным, на первом километре автодороги «Землянск — село Старая Ольшанка» 10 октября случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 12:14 42-летний водитель «КамАЗа» ехал со стороны села Новосильское в направлении села Землянск. В какой-то момент он не выдержал безопасный боковой интервал до движущегося в попутном направлении 79-летнего велосипедиста, наехав на него.

В результате аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».