Под Воронежем «КамАЗ» насмерть сбил велосипедиста

Примерно в 12:14 42-летний водитель «КамАЗа» ехал со стороны села Новосильское в направлении села Землянск. В какой-то момент он не выдержал безопасный боковой интервал до движущегося в попутном направлении 79-летнего велосипедиста, наехав на него.