Под Воронежем «КамАЗ» насмерть сбил велосипедиста

По предварительным данным, на первом километре автодороги «Землянск — село Старая Ольшанка» 10 октября случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Примерно в 12:14 42-летний водитель «КамАЗа» ехал со стороны села Новосильское в направлении села Землянск. В какой-то момент он не выдержал безопасный боковой интервал до движущегося в попутном направлении 79-летнего велосипедиста, наехав на него.
В результате аварии велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда «скорой».