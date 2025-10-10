52-летняя жительница Бора задушила свою 85-летнюю мать

Ранее мы писали о нижегородском оппозиционере, который задушил своего беспомощного отца, расчленил его тело и сжег. Убийство было совершено в ноябре 2024 года в доме на улице Минина в Нижнем Новгороде. Вина фигуранта была доказана: ближайшие десять лет он проведет за решеткой.