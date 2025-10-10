Ричмонд
52-летняя жительница Бора задушила свою 85-летнюю мать

Обвиняемую заключили под стражу.

Источник: РИА "Новости"

Жительница Бора расправилась с собственной матерью и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом рассказали в СУ СКР по Нижегородской области.

Преступление было совершено в октябре в одном из домов на улице Калинина. Следователи считают, что 52-летняя борчанка задушила свою 85-летнюю мать.

Сейчас обвиняемая находится под стражей. Расследование продолжается: правоохранители собирают доказательства по делу.

Ранее мы писали о нижегородском оппозиционере, который задушил своего беспомощного отца, расчленил его тело и сжег. Убийство было совершено в ноябре 2024 года в доме на улице Минина в Нижнем Новгороде. Вина фигуранта была доказана: ближайшие десять лет он проведет за решеткой.