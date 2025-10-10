Жительницу Саянска оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранца в квартире

В Саянске вынесен приговор 53-летней местной жительнице, признанной виновной в фиктивной регистрации. Как сообщили КП-Иркутск в МВД и прокуратуре региона, по просьбе знакомой женщина оформила постоянную прописку в своей квартире для 29-летнего иностранца, который фактически снимал жилье по другому адресу. За эти незаконные действия суд назначил ей штраф в размере 110 тысяч рублей.
— Как установило следствие, обвиняемая знала, что зарегистрированный ею человек не будет находиться в квартире, но все равно оформила фиктивные документы. Подобные действия нарушают миграционное законодательство и препятствуют контролю за передвижением граждан на территории России, — прокомментировали в пресс-службе ведомств.
Кстати, в документах осужденная указала, что мужчина является ее дальним родственником. Преступление было выявлено полицейскими, а подсудимая полностью признала свою вину.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что выжившего в Охотском море Пичугина обвиняют в подлоге документов на лодку.