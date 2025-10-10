Пять человек в Петербурге обвинили в хищении 37 млн рублей у госагентства

По данным следствия, в 2020—2021 годах руководство агентства заключило контракты на продвижение в интернете с представителем частного фонда. Руководство учреждения знало, что работы фактически не проводились. Тем не менее оно допустило перечисление бюджетных средств подрядчику на основании поддельных документов.