Пять человек в Петербурге обвинили в хищении 37 млн рублей у госагентства

Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым фигурантам дела о хищении 37,2 млн рублей у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию». Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным следствия, в 2020—2021 годах руководство агентства заключило контракты на продвижение в интернете с представителем частного фонда. Руководство учреждения знало, что работы фактически не проводились. Тем не менее оно допустило перечисление бюджетных средств подрядчику на основании поддельных документов.
Средства были выведены и обналичены через подконтрольные фирмы. Теперь всем участникам схемы грозит уголовная ответственность за хищение в особо крупном размере.
Как сообщает ТАСС, следствие ходатайствует о запрете определенных действий вместо ареста в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича, который возглавлял агентство с января 2021 по сентябрь 2023 года.