«У девочки тяжелые травмы». СК ищет очевидцев жесткого ДТП в Слониме, где пострадала школьница

Следователями устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадала 12-летняя школьница. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.
Авария произошла 3 октября на проспекте Независимости в Слониме. В вечернее время 40-летний водитель «Фольксвагена» сбил школьницу, которая выбежала на проезжую часть.
Установлено, что вместе с подругой несовершеннолетняя шла к магазину. Девочки решили перебежать дорогу, чтобы не идти на пешеходный переход. В момент пересечения третьей полосы произошел наезд, вторая девочка не пострадала. Школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
Сейчас СК ищет очевидцев аварии. Кроме того, с участием водителя запланирован следственный эксперимент, чтобы понять, мог ли он избежать наезда.
Обе несовершеннолетние были без световозвращающих элементов.
