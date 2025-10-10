«У девочки тяжелые травмы». СК ищет очевидцев жесткого ДТП в Слониме, где пострадала школьница

Установлено, что вместе с подругой несовершеннолетняя шла к магазину. Девочки решили перебежать дорогу, чтобы не идти на пешеходный переход. В момент пересечения третьей полосы произошел наезд, вторая девочка не пострадала. Школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована.