«У девочки тяжелые травмы». СК ищет очевидцев жесткого ДТП в Слониме, где пострадала школьница

Водитель жестко сбил школьницу на проспекте Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Следователями устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадала 12-летняя школьница. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Авария произошла 3 октября на проспекте Независимости в Слониме. В вечернее время 40-летний водитель «Фольксвагена» сбил школьницу, которая выбежала на проезжую часть.

Установлено, что вместе с подругой несовершеннолетняя шла к магазину. Девочки решили перебежать дорогу, чтобы не идти на пешеходный переход. В момент пересечения третьей полосы произошел наезд, вторая девочка не пострадала. Школьница получила тяжелые травмы и была госпитализирована.

Сейчас СК ищет очевидцев аварии. Кроме того, с участием водителя запланирован следственный эксперимент, чтобы понять, мог ли он избежать наезда.

Обе несовершеннолетние были без световозвращающих элементов.

