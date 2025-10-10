Экс-гендиректор омского 12 канала Малькевич стал фигурантом уголовного дела

Бывший генеральный директор омского 12 канала, а ныне депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич стал одним из фигурантов уголовного дела. Речь идет о хищении у питерского Городского агентства по телевидению и радиовещанию, которым ранее также руководил Малькевич, 30 млн рублей.
О возбуждении уголовного дела на депутата со ссылкой источник в правоохранительных органов сообщило «РБК». Как передает издание, следствие просит избрать Малькевичу меру пресечения в виде запрета совершения определенных действий.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила изданию, что по делу о хищении денег у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Санкт-Петербурга, финансируемого за счет бюджета города, проходят пятеро обвиняемых. Суть обвинения сводится к тому, что в 2020—2021 годах агентство заплатило некоему частному фонду деньги за фиктивно выполненные работы. По делу также задержан блогер Николай Камнев, известный как «Фима Психопат».
Как заявил «РБК» сам Александр Малькевич, по делу он проходит только как свидетель и дал подписку о неразглашении.