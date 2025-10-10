Экс-гендиректор омского 12 канала Малькевич стал фигурантом уголовного дела

Официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила изданию, что по делу о хищении денег у АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» Санкт-Петербурга, финансируемого за счет бюджета города, проходят пятеро обвиняемых. Суть обвинения сводится к тому, что в 2020—2021 годах агентство заплатило некоему частному фонду деньги за фиктивно выполненные работы. По делу также задержан блогер Николай Камнев, известный как «Фима Психопат».