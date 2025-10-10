Разогнались до 110 км на угнанной машине: молодой парень погиб в страшной аварии в Бурятии

Вечер в селе Сухая в Бурятии закончился страшной трагедией, которая унесла жизнь молодого парня. Все началось с того, что местная несовершеннолетняя жительница без спроса взяла родительский автомобиль, чтобы прокатиться с друзьями. Эта роковая поездка стала для одного из них последней.