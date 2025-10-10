Разогнались до 110 км на угнанной машине: молодой парень погиб в страшной аварии в Бурятии

Вечер в селе Сухая в Бурятии закончился страшной трагедией, которая унесла жизнь молодого парня. Все началось с того, что местная несовершеннолетняя жительница без спроса взяла родительский автомобиль, чтобы прокатиться с друзьями. Эта роковая поездка стала для одного из них последней.
Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, машина, управляемая подростком, неслась по улице с пугающей скоростью — не менее 110 км/ч. Водитель не справилась с управлением, автомобиль резко съехал с проезжей части, перевернулся, снес несколько дорожных знаков и с силой врезался в электроопору.
— Один из несовершеннолетних пассажиров получил смертельные травмы. Еще одна девушка, находившаяся в салоне, чудом выжила, но врачи диагностировали у нее тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Расследование уголовного дела завершено. Собрана вся необходимая доказательственная база, подтверждающая вину подростка в угоне и нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Материалы с обвинительным заключением уже направлены в суд.
