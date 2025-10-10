Под Волгоградом в ДТП с КАМАЗом разбился насмерть водитель BMW

Водитель иномарки погиб на месте до приезда медиков.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Напомним, за 10 октября в ДТП в регионе погибли уже четыре человека.
В Камышинском районе сегодня, 10 октября, произошло смертельное ДТП. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, в 13−40 ч. на 11 км автодороги «Камышин-Петров Вал» столкнулись КАМАЗ с прицепом и BMW.
Водитель иномарки погиб на месте до приезда медиков.
На месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.
Напомним, за 10 октября в ДТП в регионе погибли уже четыре человека.