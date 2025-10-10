Ричмонд
Суд арестовал иностранца за смертельное ранение соотечественника в Москве

Суд постановил заключить под стражу иностранного гражданина, который нанес соотечественнику смертельное ножевое ранение в квартире на западе Москвы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

Источник: Freepik

«По ходатайству следствия арестован обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего на западе Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 8 октября фигурант в квартире на ул. Верейская на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее одного ножевого ранения своему соотечественнику. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).