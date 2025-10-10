Суд арестовал иностранца за смертельное ранение соотечественника в Москве

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что 8 октября фигурант в квартире на ул. Верейская на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес не менее одного ножевого ранения своему соотечественнику. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице. По данному факту расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть»).