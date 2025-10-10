Мужчина устроил дебош на борту самолета Калининград — Петербург

Сегодня стало известно, что на борту самолета, летевшего из Калининграда в Петербург, один из пассажиров устроил настоящий дебош. Из-за неадекватного поведения в Пулково пришлось вызвать силовиков. О подробностях сообщили в пресс-службе Транспортной полиции по Северо-Западному федеральному округу.
— Выяснилось, что общественный порядок нарушал 38-летний уроженец Магаданской области. А законные распоряжения командира воздушного судна решил просто проигнорировать, — рассказали в ведомстве.
В итоге мужчину задержали и препроводили в дежурную часть. В его отношении возбудили административное дело по шестой части статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения на воздушном транспорте»). Ему может грозить, например, наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.
