Мужчина устроил дебош на борту самолета Калининград — Петербург

В итоге мужчину задержали и препроводили в дежурную часть. В его отношении возбудили административное дело по шестой части статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения на воздушном транспорте»). Ему может грозить, например, наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.