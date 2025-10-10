В Беларуси два водителя попали в смертельные аварии, заснув за рулем

В Беларуси в один день произошли две смертельные аварии из-за уснувших за рулем водителей, сообщили в МВД.
Одна авария произошла 10 октября на трассе М-5 на территории Жлобинского района. Во время движения 35-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» врезался в остановившийся на обочине «Хёндэ». На месте погиб 38-летний водитель легковушки, его 32-летний пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Уснувший за рулем водителей стал виновником ДТП. Фото: МВД.
И похожая авария произошла на трассе М-1 в Толочинском районе. За рулем «Хёндэ» 52-летний водитель попал в неуправляемый занос, авто развернулось и оказалось на встречной полосе, где врезалось в «Мерседес». На месте погиб водитель «Хёндэ», а его 46-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу.
— В обоих случаях, предположительно, водители уснули за рулем, — прокомментировали в МВД.
