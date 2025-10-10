В Беларуси два водителя попали в смертельные аварии, заснув за рулем

И похожая авария произошла на трассе М-1 в Толочинском районе. За рулем «Хёндэ» 52-летний водитель попал в неуправляемый занос, авто развернулось и оказалось на встречной полосе, где врезалось в «Мерседес». На месте погиб водитель «Хёндэ», а его 46-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу.