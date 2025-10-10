Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Беларуси два водителя попали в смертельные аварии, заснув за рулем

Сразу два смертельных ДТП произошли в Беларуси из-за уснувших водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в один день произошли две смертельные аварии из-за уснувших за рулем водителей, сообщили в МВД.

Одна авария произошла 10 октября на трассе М-5 на территории Жлобинского района. Во время движения 35-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» врезался в остановившийся на обочине «Хёндэ». На месте погиб 38-летний водитель легковушки, его 32-летний пассажир получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Уснувший за рулем водителей стал виновником ДТП. Фото: МВД.

И похожая авария произошла на трассе М-1 в Толочинском районе. За рулем «Хёндэ» 52-летний водитель попал в неуправляемый занос, авто развернулось и оказалось на встречной полосе, где врезалось в «Мерседес». На месте погиб водитель «Хёндэ», а его 46-летняя пассажирка с травмами доставлена в больницу.

— В обоих случаях, предположительно, водители уснули за рулем, — прокомментировали в МВД.

Еще СК ищет очевидцев жесткого ДТП на проспекте Независимости в Слониме, где пострадала школьница: «У девочки тяжелые травмы».

И мы писали, что в Минске BMW сбил водителя троллейбуса, когда она чинила токоприемник.

Между тем иностранная юристка задержана в Минске «Встретилась с двумя напуганными 13-летними школьниками».