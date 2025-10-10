Супруга главы ЦУР Петербурга отправили под домашний арест

Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Кожокара Сергея Дмитриевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. “а”, “б” ч. 4 ст. 174 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем — прим. ред)», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
Ранее в СИЗО был отправлен заместитель гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике Сергей Сыров.
Следственный комитет полагает, что телеканал «Санкт-Петербург» потерял 37 млн рублей, которые были переведены частному фонду. В 2020—2021 годах фонд и телеканал заключили договор об информационном сопровождения. Оплата, считает СК, прошла по фиктивным документам, а предусмотренные договором обязательства фонд не выполнил.
Обвиняемыми по уголовному делу проходят замдиректора телеканала Сергей Сыров, блогер Николай Камнев, глава петербургского Центра управления регионом Елена Никитина и ее супруг Сергей Кожокар. Пятым фигурантом стал депутат Заксобрания Петербурга Александр Малькевич, который ранее возглавлял телеканал «Санкт-Петербург».