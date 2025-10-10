Супруга главы ЦУР Петербурга отправили под домашний арест

Следственный комитет полагает, что телеканал «Санкт-Петербург» потерял 37 млн рублей, которые были переведены частному фонду. В 2020—2021 годах фонд и телеканал заключили договор об информационном сопровождения. Оплата, считает СК, прошла по фиктивным документам, а предусмотренные договором обязательства фонд не выполнил.