В Подмосковье двух зацеперов ударило током на крыше электрички

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Двух зацеперов в Подмосковье ударило током на крыше поезда сообщением Москва — Малоярославец Киевского направления железной дороги. На движение поездов МЦД-4 инцидент не повлиял, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в 16:19 на перегоне Нара — Латышская Киевского направления МЖД были травмированы два зацепера, которые, нарушая правила поведения на железнодорожном транспорте, находились на крыше электропоезда № 6303 Москва — Малоярославец», — сказали в пресс-службе.

На время оказания медицинской помощи данная электричка задерживается, другие поезда пропускаются по соседним путям. На движение МЦД-4 ситуация не влияет.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре, сообщать о факте появления зацеперов на подвижном составе.