В Подмосковье двух зацеперов ударило током на крыше электрички

«Сегодня в 16:19 на перегоне Нара — Латышская Киевского направления МЖД были травмированы два зацепера, которые, нарушая правила поведения на железнодорожном транспорте, находились на крыше электропоезда № 6303 Москва — Малоярославец», — сказали в пресс-службе.