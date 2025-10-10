В Подмосковье двух зацеперов ударило током на крыше электрички

«Сегодня в 16:19 на перегоне Нара — Латышская Киевского направления МЖД были травмированы два зацепера, которые, нарушая правила поведения на железнодорожном транспорте, находились на крыше электропоезда № 6303 Москва — Малоярославец», — сказали в пресс-службе.
На время оказания медицинской помощи данная электричка задерживается, другие поезда пропускаются по соседним путям. На движение МЦД-4 ситуация не влияет.
МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре, сообщать о факте появления зацеперов на подвижном составе.