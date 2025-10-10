Депутату Малькевичу попросили назначить запрет определенных действий

Отмечается, что парламентария обвиняют в хищении 37 миллионов рублей из средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», которые выделялись из общего бюджета Санкт-Петербурга. При этом депутат, чтобы скрыть преступление, предоставил фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах.