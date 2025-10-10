Депутату Малькевичу попросили назначить запрет определенных действий

Следователи ходатайствуют о наложении запрета на определенные действия в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в Басманном суде Москвы.
«Материал об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий зарегистрирован в суде», — говорится в материале издания.
В сентябре 2024 года Малькевич стал депутатом парламента Санкт-Петербурга. До этого он руководил телеканалом «Санкт-Петербург», который принадлежит АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию».
Отмечается, что парламентария обвиняют в хищении 37 миллионов рублей из средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», которые выделялись из общего бюджета Санкт-Петербурга. При этом депутат, чтобы скрыть преступление, предоставил фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах.