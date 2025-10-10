Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутату Малькевичу попросили назначить запрет определенных действий

Депутат Малькевич обвиняется в хищении 37 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Следователи ходатайствуют о наложении запрета на определенные действия в отношении депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники в Басманном суде Москвы.

«Материал об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий зарегистрирован в суде», — говорится в материале издания.

В сентябре 2024 года Малькевич стал депутатом парламента Санкт-Петербурга. До этого он руководил телеканалом «Санкт-Петербург», который принадлежит АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию».

Отмечается, что парламентария обвиняют в хищении 37 миллионов рублей из средств АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию», которые выделялись из общего бюджета Санкт-Петербурга. При этом депутат, чтобы скрыть преступление, предоставил фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах.