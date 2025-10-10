Реклама, которой не было: за что арестовали главу ЦУР Петербурга Никитину

В Санкт-Петербурге задержали главу Центра управления регионом Елену Никитину. Она замешана в растрате более 37 миллионов рублей, выделенных на рекламу телеканала «Санкт-Петербург». Также задержали ее мужа, руководство телеканала, блогера и депутата. Некоторых уже отправили в СИЗО. «Вечерняя Москва» разбиралась, как вся эта «компания» связана между собой.
Задержание Никитиной.
Главу Центра управления регионом Елену Никитину задержали в Санкт-Петербурге в пятницу, 10 октября. Она стала фигуранткой уголовного дела о растрате более 37 миллионов рублей.
— Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина, — сообщили в правоохранительных органах.
Никитина руководит петербургским Центром управления регионом (ЦУР). Такие центры есть в каждом российском регионе, они являются структурными подразделениями местных правительств.
ЦУР отвечают за взаимодействие между гражданами и местными органами власти. Они отслеживают жалобы в соцсетях и принимают личные обращения о различных городских проблемах — обычно это недовольства по поводу неубранного снега, открытых люков, заторов на дорогах и очередей в поликлиниках. Затем полученные жалобы фильтруют и перенаправляют в профильные ведомства, а горожанам дают обратную связь.
Таким образом городские проблемы решаются быстрее и без лишней бюрократии. Местным жителям необязательно лично обращаться в различные ведомства, а достаточно просто рассказать о проблеме в комментариях под постом в канале губернатора, мэра или просто в каком-нибудь городском паблике. У ЦУР есть специальные программы и боты, которые автоматически собирают такие сообщения.
Деньги в ЦУР поступают из региональных и муниципальных бюджетов. К 2021 году каждый региональный центр получал примерно по 67 миллионов рублей ежегодно.
Кого еще задержали по делу о растратах.
Вместе с Еленой Никитиной под следствием оказались еще несколько человек. Оперативники задержали ее мужа Сергея Кожокара — президента благотворительного фонда культуры семьи и детства. Также в полицейский отдел увезли заместителя гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова и блогера Николая Камнева.
Всех четверых фигурантов доставили из Санкт-Петербурга в Москву. Сырова и Камнева заключили в СИЗО на два месяца, Кожокара отправили под домашний арест на тот же срок, а Никитину заключили под стражу.
Также в московский суд доставили депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Малькевича. За день до этого, 9 октября, он получил журналистскую премию «Золотое перо» в местном Доме журналиста, а затем, по словам очевидцев, спешно покинул мероприятие.
Сам депутат утверждает, что участвует в разбирательствах лишь в качестве свидетеля. Хотя в Следственном комитете РФ сообщили, что в деле действительно замешан еще один человек. Басманный районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Как пропали более 37 миллионов.
Все фигуранты могут быть замешаны в хищении 37,2 миллиона рублей у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (ГАТР), которое является учредителем телеканала «Санкт-Петербург». Агентство финансируется из госбюджета.
По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год руководство телеканала «Санкт-Петербург» заключило договоры на рекламу с представителями некоего частного фонда. «Фонтанка» пишет, что речь идет о компании Николая Камнева.
— Предусмотренные договорами публикации в интересах агентства представитель фонда решил не делать, а представить для оплаты фиктивные документы о якобы выполненных обязательствах в полном объеме. Руководство агентства, зная, что фондом работы не выполнены, а представленные документы содержат ложные сведения, подписали их и перечислили денежные средства фонду в сумме 37,2 миллиона рублей, — сообщили в Следственном комитете РФ.
Похищенные деньги преступники якобы по фиктивным договорам вывели через подконтрольные им организации, обналичили и разделили между собой.
За растрату в особо крупном размере и мошенничество фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Что известно о фигурантах и как они связаны.
Елена Никитина с 2011 по 2014 год была гендиректором рекламной компании Cardi Grey. С 2014 по 2016 год она работала в Молодежной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга, где в разное время занимала посты руководителя комиссии по социальной политике и замруководителя комиссии по внешним связям и межэтническим отношениям.
С 2015 по 2019 год Никитина была президентом Благотворительного фонда культуры семьи и детства, которым сейчас руководит ее муж. Также с 2019 года она является спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, а в 2020 году возглавила ЦУР Санкт-Петербурга — фактически с момента его создания.
Сергей Сыров работает на телеканале «Санкт-Петербург» более 10 лет. По данным «Лениздат.ру», сначала он исполнял обязанности гендиректора и главного редактора, затем стал заместителем гендиректора по экономике и финансам. В 2024 году он получил благодарность президента РФ за вклад в науку и искусство.
«Фонтанка» отмечала, что Сыров сотрудничал с Никитиной с 2018 года, но как именно, не уточняется.
Александр Малькевич работает в массмедиа с 1991 года. В разное время он был главредом петербургского городского телеканала «Ваше общественное телевидение!», гендиректором Новгородского областного телевидения, руководителем холдинга «КЧР медиа» в Карачаево-Черкессии. Также он создал и некоторое время возглавлял телеканал «Архыз 24», который вошел в Книгу рекордов России «За самый короткий срок создания регионального медиахолдинга с нуля».
Еще Малькевич возглавлял Омскую региональную телерадиокомпанию (главный местный телеканал) и Фонд защиты национальных ценностей, а в 2021 году стал гендиректором Городского агентства по телевидению и радиовещанию в Санкт-Петербурге. На этом посту он пробыл до 2023 года, затем вошел в общественную палату Херсонской области, стал советником губернатора Санкт-Петербурга по работе в новых регионах и депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга.
Николай Камнев с начала 2000-х вел блог в «Живом журнале» и был известен под псевдонимом Фима Психопат. В середине 2010-х его называли пиар-менеджером на тот момент вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, а в 2018 году блогера назначили директором городского интернет-телеканала «Город+».
В 2022 году Камнев судился с компанией «Яндекс» из-за утечки информации о пользователях. Блогер дважды подавал иски в суд, но в обоих случаях заявления возвращали ему без рассмотрения.
Задержание экс-директора Театра сатиры Агаева: биография, управление театром и обвинения.
О муже Никитиной Сергее Кожокаре известно немногое. Лишь то, что он возглавляет благотворительный фонд.
К настоящему моменту в растратах оказались замешаны десятки чиновников и общественников. В сентябре арестовали замминистра строительства ДНР Юлию Мерваезову. Она может быть замешана в деле чиновника Минобороны Вадима Выгулярного, которого ранее арестовали за хищение двух миллиардов рублей.
Также под следствием оказался экс-директор московского Театра сатиры Мамедали Агаев. Он мог получать проценты с кассовых сборов спектаклей по липовым документам. Сам мужчина ранее пытался судиться с театром. 10 октября его освободили и отправили в Азербайджан в обмен на отмену ареста директора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых.