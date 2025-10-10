Реклама, которой не было: за что арестовали главу ЦУР Петербурга Никитину

Еще Малькевич возглавлял Омскую региональную телерадиокомпанию (главный местный телеканал) и Фонд защиты национальных ценностей, а в 2021 году стал гендиректором Городского агентства по телевидению и радиовещанию в Санкт-Петербурге. На этом посту он пробыл до 2023 года, затем вошел в общественную палату Херсонской области, стал советником губернатора Санкт-Петербурга по работе в новых регионах и депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга.