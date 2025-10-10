В Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли двое детей

В Оренбургской области начато расследование по факту гибели двух детей во время пожара. Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, трагический случай произошел в городе Кувандык на улице Красногвардейской.
При тушении огня были найдены тела двоих детей в возрасте двух и десяти лет.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ, предусматривающей наказание за неосторожное причинение смерти. В рамках расследования осуществляется осмотр места происшествия, проводятся необходимые экспертизы.
Ранее сообщалось, что при пожаре погиб четырехкратный чемпион СССР по лыжным гонкам на дистанции 70 км Сергей Сокарев.