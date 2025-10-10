Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев: Мелания Трамп содействовала возвращению российской девочки с Украины

Первая леди США Мелания Трамп участвовала в возвращении российской девочки с территории Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Мелания Трамп помогла российской девочке вернуться к семье, указано в посте.

Первая леди США Мелания Трамп участвовала в возвращении российской девочки с территории Украины. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«В рамках своей большой гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться из Украины и воссоединиться с семьей», — указано в посте Дмитриева. Он опубликовал его в telegram-канале.

Ранее Мелания Трамп уже обращалась к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором просила защитить украинских детей и подчеркивала необходимость международного сотрудничества в этой сфере. Президент России письменно ответил первой леди США, выразив готовность к личному взаимодействию по вопросам, связанным с детьми, находящимися в России.

Узнать больше по теме
Мелания Трамп: биография единственной первой леди США из коммунистической страны
Дональд Трамп во второй раз стал президентом США. И как заявила его нынешняя жена Мелания, в этот срок она собирается участвовать в политической жизни страны куда активнее. Собрали главное из биографии первой леди США.
Читать дальше