В США прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки

На заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси произошел мощный взрыв. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на шерифа округа Хамфрис Криса Дэвиса.
По словам Дэвиса, в результате инцидента есть погибшие и пропавшие без вести. На месте работают экстренные службы. Глава округа уточнил, что пропавшими числятся не менее 13 человек.
В офисе шерифа отметили, что происшествие случилось на предприятии, расположенном в районе Бакснорт.
Компания Accurate Energetic Systems была основана в 1980 году. Она специализируется на разработке, производстве и хранении взрывчатых веществ, применяемых в оборонной, аэрокосмической и коммерческой сферах.
Ранее сообщалось, что в США произошел взрыв на заводе сталелитейной компании US Steel.