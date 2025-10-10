Шесть человек погибло в выехавшей на встречку маршрутке под Светлогорском

В Светлогорском районе произошло жесткое ДТП с маршруткой, в котором погибли шесть человек. Подробности сообщили в пресс-службе МВД.
Авария, унесшая жизни шести человек, произошла 10 октября на 72-м километре трассы Р-31, направлением Бобруйск — Мозырь — граница Украины.
Предварительно установлено, что водитель маршрутного такси, выполняя обгон, выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с внедорожником «Фольксваген». На месте погибли шесть человек, еще пострадали десять участников аварии.
— Шесть человек погибли, десять доставлены в больницу, — прокомментировали в МВД.
Министр внутренних дел Иван Кубраков поручил выбыть на место ДТП начальнику ГАИ Виктору Ротченкову.
— Информация будет дополнена, — уточнили в пресс-службе ведомства.
