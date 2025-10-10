Ричмонд
В параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения Северной Кореи с СВО

Военнослужащие специального подразделения КНДР, участвовавшие в СВО, приняли участие в параде в Пхеньяне, пройдя под флагами России и Северной Кореи. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в беседе с журналистами. Мероприятие прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи, куда российская делегация прибыла по приглашению Центрального комитета ТПК, передает пресс-служба партии.

«Во время парада проходило формирование, составленное из участников СВО, специального подразделения корейского. Это подразделение прошло под двумя флагами: собственным флагом и флагом Российской Федерации. Это, конечно, берет за сердце», — заявил Медведев журналистам, пишет РИА Новости. Он также выразил благодарность корейскому народу и лидеру КНДР Ким Чен Ыну за поддержку, оказанную российским Вооруженным силам.

Визит российской делегации в Пхеньян состоялся по приглашению руководства ТПК. Медведев возглавил делегацию, которая присутствовала на праздничных мероприятиях, посвященных юбилею партии. Во время встречи российской делегации с руководством КНДР стороны обсудили вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и выразили взаимную признательность за помощь и поддержку в условиях текущей международной обстановки.

