В параде в Пхеньяне участвовал расчет подразделения Северной Кореи с СВО

Военнослужащие специального подразделения КНДР, участвовавшие в СВО, приняли участие в параде в Пхеньяне, пройдя под флагами России и Северной Кореи. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в беседе с журналистами. Мероприятие прошло в рамках торжеств по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи, куда российская делегация прибыла по приглашению Центрального комитета ТПК, передает пресс-служба партии.