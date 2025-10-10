Охотник назвал одну из вероятных причин пропажи Усольцевых: что могло случиться с семьей

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Партизанского района. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября. Семья отправилась в короткий поход к скале Буратинка, выехав с турбазы, но назад не вернулась. По словам почетного члена Московского общества охотников и рыболовов Семена Татарникова, Усольцевы могли угодить в болото.