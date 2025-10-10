Охотник назвал одну из вероятных причин пропажи Усольцевых: что могло случиться с семьей

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Партизанского района. Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина исчезли 28 сентября. Семья отправилась в короткий поход к скале Буратинка, выехав с турбазы, но назад не вернулась. По словам почетного члена Московского общества охотников и рыболовов Семена Татарникова, Усольцевы могли угодить в болото.
В беседе с aif.ru специалист отметил, что в этом районе много трясин, которые представляют серьезную опасность. Попав в болото, выбраться практически невозможно, а попытки спасения могут быть рискованными и для спасателей.
Очевидцы рассказали, что видели семью перед исчезновением. Усольцевы шли к скальному массиву с рюкзаками. Позже в регионе испортилась погода, что осложнило поиски. Спасатели обнаружили только автомобиль семьи, но самих туристов найти пока не удалось.
Экскурсовод Алексей Исиченко, участвующий в поисковой операции, сообщил, что район, где пропала семья, имеет сложный рельеф. По его словам, сигнал телефона Сергея Усольцева был зафиксирован в этой местности. Спасатели используют любую информацию, чтобы выйти на след пропавших.