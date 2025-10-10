Два человека погибли при взрыве боеприпаса под Волгоградом

7 июля один человек погиб при взрыве у ТЦ «Малина» в Рязани. Позже стало известно, что причиной взрыва стала граната, которую принес с собой юноша. Молодой человек думал, что это просто муляж, и решил показать его друзьям. При детонации пострадали пять человек. Всех раненых экстренно госпитализировали прибывшие на место медики. Позже полиция задержала в Рязани кальянщика, который был виновен во взрыве. Позже юношу арестовали.