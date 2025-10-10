Два человека погибли при взрыве боеприпаса под Волгоградом

В одном из частных домов Волгоградской области взорвался боеприпас. Предварительно, в результате хлопка погибли двое человек, еще один пострадал. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
— Предварительно, два человека погибли, один пострадал при взрыве боеприпаса в частном доме [в Волгоградской области], — приводят слова источника в материале.
7 июля один человек погиб при взрыве у ТЦ «Малина» в Рязани. Позже стало известно, что причиной взрыва стала граната, которую принес с собой юноша. Молодой человек думал, что это просто муляж, и решил показать его друзьям. При детонации пострадали пять человек. Всех раненых экстренно госпитализировали прибывшие на место медики. Позже полиция задержала в Рязани кальянщика, который был виновен во взрыве. Позже юношу арестовали.