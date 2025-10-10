Маршрутка и внедорожник столкнулись в Светлогорском районе, шесть человек погибли

Сегодня около 19.15 в Светлогорском районе на 72-м км автодороги Р-31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и внедорожника Volkswagen. По предварительной информации, водитель маршрутки при обгоне выехал на полосу встречного движения.

