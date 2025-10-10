Ричмонд
Маршрутка и внедорожник столкнулись в Светлогорском районе, шесть человек погибли

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе при лобовом столкновении маршрутки и внедорожника погибли шесть человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Сегодня около 19.15 в Светлогорском районе на 72-м км автодороги Р-31 Бобруйск — Мозырь — граница Украины произошло лобовое столкновение микроавтобуса Mercedes и внедорожника Volkswagen. По предварительной информации, водитель маршрутки при обгоне выехал на полосу встречного движения.

Шесть человек погибли, десятерых доставили в больницу.

По указанию министра внутренних дел на место трагедии выехал начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа. -0-