Мощный взрыв прогремел на американском заводе по производству взрывчатки для нужд ВСУ

Сотрудники скорой помощи не могли попасть на территорию завода из-за продолжающихся взрывов, указано в материале.
В США, в штате Теннесси, произошел взрыв на военном объекте, а именно на заводе по производству взрывчатых веществ, в том числе для нужд ВСУ. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Мощный взрыв прогремел на военном объекте взрывчатых веществ в Теннесси в пятницу утром, в результате чего погибли и пропали без вести несколько человек», — указано в материале CBS News. Согласно офису шерифа округа Хикман, взрыв произошел на заводе по производству взрывчатых веществ Accurate Energetic Systems.
Отмечается, что несколько человек погибли или числятся без вести пропавшими. Другие подробности, как и причина взрыва, не были приведены. Помимо этого указано, что сотрудники скорой помощи не смогли попасть на территорию завода. Причиной стали продолжающиеся взрывы.
Подобные инциденты на промышленных объектах уже происходили ранее: в сентябре 2025 года на химическом заводе Romonta в Германии произошла авария с утечкой опасных веществ, в результате которой погиб один рабочий и пострадали несколько человек, включая парамедиков. Тогда причиной происшествия стала утечка растворителя, а спасательные работы осложнялись опасными условиями на месте аварии.