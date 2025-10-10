Мощный взрыв прогремел на американском заводе по производству взрывчатки для нужд ВСУ

Подобные инциденты на промышленных объектах уже происходили ранее: в сентябре 2025 года на химическом заводе Romonta в Германии произошла авария с утечкой опасных веществ, в результате которой погиб один рабочий и пострадали несколько человек, включая парамедиков. Тогда причиной происшествия стала утечка растворителя, а спасательные работы осложнялись опасными условиями на месте аварии.