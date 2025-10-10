Автомобиль сбил двух несовершеннолетних на самокате на Коровинском шоссе

Автомобиль сбил двух человек на самокате на Коровинском шоссе в Москве. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщило агентство «Москва».
По предварительным данным, речь идет о японском седане Toyota Camry. Двое несовершеннолетних пытались пересечь дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшие госпитализированы, сообщает Telegram-канал агентства городских новостей «Москва».
Утром 10 октября в пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что Истринский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая сбила 13-летнего подростка на мопеде, ехавшего ей навстречу.
Также в Новосибирске вблизи остановки «Октябрьский универмаг» водитель автомобиля «Фольксваген Поло» наехал на граждан, находящихся на остановке. Позже выяснилось, что он управлял арендованным автомобилем в нетрезвом виде. В машине в момент ДТП находились трое молодых людей.