Автомобиль сбил двух несовершеннолетних на самокате на Коровинском шоссе

Также в Новосибирске вблизи остановки «Октябрьский универмаг» водитель автомобиля «Фольксваген Поло» наехал на граждан, находящихся на остановке. Позже выяснилось, что он управлял арендованным автомобилем в нетрезвом виде. В машине в момент ДТП находились трое молодых людей.