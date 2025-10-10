Ричмонд
+17°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале из-за взрыва газа обрушился частный дом, погиб один человек

В Свердловской области в частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси, повлёкший обрушение здания. Погиб один человек, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Источник: Life.ru

Последствия взрыва в частном доме в Свердловской области. Видео © Telegram / Ural Mash.

Инциент произошёл в селе Арамашево. Вследствие взрыва обрушились конструкции частного жилого дома. При разборе завалов было обнаружено тело мужчины.

«В результате взрыва полностью обрушились кровля и стены жилого дома. По информации соседей, внутри дома мог находиться хозяин — маломобильный взрослый человек», — говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что в посёлке Степной Волгоградской области произошёл взрыв боеприпаса. В результате инцидента погибли двое, пострадали один взрослый и трое детей.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.