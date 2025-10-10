Ричмонд
На севере Москвы водитель сбил двух детей на самокате

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля сбил двух детей, ехавших на самокате, на Коровинском шоссе на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«По предварительным данным, сегодня в 17:30 мск на Коровинском шоссе возле Ангарских прудов произошло ДТП — столкновение автомобиля и самоката. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних, следовавших на самокате», — говорится в сообщении. О состоянии двух пострадавших детей не сообщается.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства случившегося.