На севере Москвы водитель сбил двух детей на самокате

«По предварительным данным, сегодня в 17:30 мск на Коровинском шоссе возле Ангарских прудов произошло ДТП — столкновение автомобиля и самоката. В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних, следовавших на самокате», — говорится в сообщении. О состоянии двух пострадавших детей не сообщается.