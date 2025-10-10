По информации Сальдо, подвоз хлеба осуществляется один-два раза в неделю — не более двух буханок на человека. В городе участились случаи мародерства: бойцы ВСУ, по данным губернатора, вывозят имущество из частных домов и затем поджигают здания, чтобы списать ущерб на обстрелы. В Херсоне усилена работа военных комиссариатов и патрульных групп: у мужчин проверяют документы, изымают телефоны, задерживают и принуждают к службе в украинской армии. По словам чиновника, для избежания призыва местные жители пытаются откупиться — суммы взяток доходят до миллиона гривен. Сальдо подчеркнул, что происходящее является следствием отношения киевских властей к собственным гражданам.