Новое оружие России может быть связано с твердотопливными ракетами.
Президент России Владимир Путин сообщил о скором анонсе новейшего оружия. Тем временем ВС РФ жестко ответили Украине за ночные атаки по российским регионам — ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники ударили по энергетике ВСУ. Всего за неделю на украинской территории были поражены оборонные предприятия, а также морская и железнодорожная инфраструктура. А население правобережья города Херсон, которое находится под контролем Киева, не выдерживая зверств ВСУ, бежит из города. Главные события спецоперации — в материале URA.RU.
Новое оружие России.
Россия вскоре представит новое оружие. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе. «Мы скоро анонсируем новое оружие», — сказал Владимир Путин.
Этот анонс может быть связан с твердотопливными ракетными технологиями. Об этом сообщил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что речь может идти о создании ракетных комплексов различной дальности, и это обусловлено прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, в новых условиях России нужны гибкие инструменты для оперативного реагирования на вызовы в сфере безопасности.
Жесткий ответ Киеву за ночные атаки ВСУ.
На Украине поражены объекты ВСУФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Российские военные в ночь на 10 октября нанесли массированные удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками, а также другими снарядами, по объектам энергетической инфраструктуры Киева. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, атака стала ответной мерой на недавние террористические атаки украинских ракет и беспилотников по гражданским объектам на территории России.
Целью удара стали объекты электроэнергетики, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. В министерстве подчеркнули, что все намеченные цели были поражены.
Удары за неделю.
Российские вооруженные силы за минувшую неделю осуществили массированный и шесть групповых ударов по объектам военной промышленности и транспортной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, целью атак стали предприятия оборонного комплекса, а также объекты энергетики, железнодорожная и морская инфраструктура, используемые для поставок вооружения и военной техники ВСУ.
В результате ударов были также уничтожены склады с горючим, места хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также временные пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистических подразделений и иностранных наемников. Ведомство подчеркнуло, что атаки были нацелены на объекты, которые использовались для обеспечения боеспособности украинской армии и логистики поставок западного вооружения.
Население покидает Херсон.
Населения правобережья Херсона бежит от ВСУФото: Таисия Воронцова © URA.RU.
Более двух третей населения покинуло правобережную часть Херсонской области, где продолжаются «массовые зверства» со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, отметив, что киевские власти не оказывают поддержку населению региона.
Он подчеркнул, что администрация, назначенная Киевом, скрывается в Николаеве и не занимается эвакуацией мирных жителей. По его словам, те, кто остается в городе, сталкиваются с тотальными проверками со стороны ВСУ, допросами о связях с российской стороной и угрозами тюремного заключения, что создает невыносимые условия для жизни.
Сальдо также сообщил об острой нехватке медицинских специалистов в Херсоне, особенно терапевтов. Большинство больниц, по его словам, обслуживают исключительно нужды ВСУ. В отдельных районах, таких как Карантинный остров (микрорайон «Корабел»), полностью отсутствуют электричество, вода и газ. Жители вынуждены готовить пищу на улице, используя самодельные печи, а также запасаться продуктами и дровами. Торговля в городе практически остановилась, а завезенные товары реализуются по завышенным ценам.
По информации Сальдо, подвоз хлеба осуществляется один-два раза в неделю — не более двух буханок на человека. В городе участились случаи мародерства: бойцы ВСУ, по данным губернатора, вывозят имущество из частных домов и затем поджигают здания, чтобы списать ущерб на обстрелы. В Херсоне усилена работа военных комиссариатов и патрульных групп: у мужчин проверяют документы, изымают телефоны, задерживают и принуждают к службе в украинской армии. По словам чиновника, для избежания призыва местные жители пытаются откупиться — суммы взяток доходят до миллиона гривен. Сальдо подчеркнул, что происходящее является следствием отношения киевских властей к собственным гражданам.
Новые системы ПВО на Украине.
Германия собирается поставить новые системы ПВО на Украину (архивное фото) Фото: U.S. Department of Defense.
Немецкая оборонная компания Rheinmetall объявила о передаче Украине новых систем противовоздушной обороны Skyranger 35, установленных на базе танка Leopard 1. Как сообщили в официальном пресс-релизе концерна, поставка осуществляется на средства, поступившие от доходов, полученных с замороженных на Западе российских активов. Точная страна-спонсор и размер поставки не раскрываются.
Skyranger 35 на базе Leopard 1 представляет собой мобильную зенитную установку, оснащенную револьверной пушкой KDG 35/1000 калибра 35 мм. Эффективная дальность стрельбы комплекса достигает 4 километров, скорострельность — до 1000 выстрелов в минуту. В Rheinmetall отмечают, что система использует технологию AHEAD для поражения воздушных целей, включая беспилотники и ракеты. В дальнейшем комплекс можно будет дооснастить управляемыми ракетами для расширения боевых возможностей. Базовое шасси Leopard 1 обеспечивает высокую мобильность и устойчивость установки на различных типах местности, что позволяет оперативно реагировать на угрозы с воздуха.
ВСУ терроризируют население на территориях, которые вот-вот освободят бойцы России.
ВСУ терроризируют людей в населенных пунктах, которые освобождают ВС РФФото: U.S. Army / Spc. Joshua Leonard.
Военнослужащие ВСУ занимались террором и запугиванием мирных жителей на территориях, которые сейчас переходят под контроль российской армии, в том числе в селе Новогригоровка Запорожской области. Об этом сообщил депутат законодательного собрания региона Степан Кувачев, его слова приводит ТАСС. По данным парламентария, после освобождения населенных пунктов ситуация меняется в пользу безопасности граждан.
«Каждое такое освобождение — это спасенные жизни мирных жителей, это возможность восстановить разрушенное, это уверенность в завтрашнем дне под мирным небом. Мы с вами прекрасно помним, что творилось на этих территориях под властью ВСУ, в том числе в Новогригоровке. Запугивание, террор, обстрелы мирных сел. Теперь этому пришел конец», — заявил депутат.
Он добавил, что жителям освобожденных территорий в Запорожской области будет оказана всесторонняя поддержка. В ходе работы по восстановлению мирной жизни особое внимание, по его словам, уделяется обеспечению безопасности и предоставлению необходимой гуманитарной помощи. Депутаты регионального парламента намерены содействовать скорейшему налаживанию быта и восстановлению инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах.
Переговорные позиции Киева.
Переговорные позиции Украины с каждым днем становятся все слабее, однако в Киеве этого не осознают. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его заявление прозвучало в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. «К нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них», — заявил представитель Кремля.