При пожаре в Минске спасли мужчину и эвакуировали четырех человек, включая ребенка

Прибывшие на место вызова спасатели во время разведки обнаружили на полу в коридоре мужчину. На него надели маску, вывели из опасной зоны и передали медикам. После осмотра бригада скорой помощи доставила спасенного в учреждение здравоохранения, у него диагностировали отравление продуктами горения и ожоги.