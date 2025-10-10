При пожаре в Минске спасли мужчину и эвакуировали четырех человек, включая ребенка

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в многоэтажке произошел пожар, работники МЧС спасли мужчину и эвакуировали четырех человек, включая несовершеннолетнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Прибывшие на место вызова спасатели во время разведки обнаружили на полу в коридоре мужчину. На него надели маску, вывели из опасной зоны и передали медикам. После осмотра бригада скорой помощи доставила спасенного в учреждение здравоохранения, у него диагностировали отравление продуктами горения и ожоги.
Из-за задымления создалась угроза для жильцов соседней квартиры. Работники МЧС эвакуировали хозяйку квартиры, ее сына и дочь, а также 10-летнюю внучку.
Причина происшествия устанавливается. -0-