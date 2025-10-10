В Российском Красном Кресте высказались о возможной судьбе пропавших Усольцевых

Усугубившиеся погодные условия буквально не оставляют надежд найти пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых живой. С таким заявлением в пятницу, 10 октября, выступил председатель регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) Алена Миронова.
Она отметила, что на скалах, где в том числе ведутся поиски, сейчас очень опасно. Из-за выпавшего снега там можно сломать ногу или сорваться.
— Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно. Они все больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, потому что это риски для наших людей и даже для профессиональных спасателей, — рассказала Миронова.
Вернувшиеся с поисков спасатели, по ее словам, говорят, что миссии «просто бессмысленны», и с таким количеством снега найти кого-то «невозможно», говорится в Telegram-канале организации.
Помимо спасателей, оперативных служб и групп поисковиков к поискам семьи присоединились даже экстрасенсы. Многие медиумы стали публиковать свои догадки о произошедшем в социальных сетях.
Семья Усольцевых отправилась в туристический поход в Партизанском районе Красноярского края. Вскоре они перестали выходить на связь. Что еще известно об этом инциденте — в материале «Вечерней Москвы».