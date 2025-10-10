В Свердловской области в жилом доме произошел взрыв газа

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Взрыв газовоздушной смеси произошел в одноэтажном жилом доме в Свердловской области, конструкции обрушились, в доме мог быть человек, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в одноэтажном частном жилом доме в Свердловской области», — сказал собеседник агентства.
Отмечается, что в результате взрыва произошло обрушение строительных конструкций жилого дома. Предварительно, в доме мог находиться один человек.