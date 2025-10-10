Ричмонд
В Нижегородской области женщину обвиняют в убийстве матери-инвалида

Следствие предполагает, что женщина совершила убийство, потому что устала ухаживать за лежачей матерью.

Источник: Аргументы и факты

В СУ СК России по Нижегородской области сообщили, что 52-летняя женщина из города Бор обвиняется в убийстве своей 85-летней матери-инвалида, за которой она, согласно версии следствия, не могла больше ухаживать.

По данным ведоства, обвиняемая, злоупотреблявшая спиртными напитками, задушила свою лежачую мать. Ей предъявлено обвинение по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

В рамках предварительного расследования суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело после жестокого убийства архитектора Александра Супоницкого.