В Нижегородской области женщину обвиняют в убийстве матери-инвалида

В СУ СК России по Нижегородской области сообщили, что 52-летняя женщина из города Бор обвиняется в убийстве своей 85-летней матери-инвалида, за которой она, согласно версии следствия, не могла больше ухаживать.
По данным ведоства, обвиняемая, злоупотреблявшая спиртными напитками, задушила свою лежачую мать. Ей предъявлено обвинение по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
В рамках предварительного расследования суд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
