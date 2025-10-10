Иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов, внутри зажало человека

Также в столице вечером 10 октября на Коровинском шоссе автомобиль сбил двух человек на самокате. По предварительным данным, речь идет о японском седане Toyota Camry, сбившем двух несовершеннолетних, которые пытались пересечь дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали.