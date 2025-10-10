Иномарка влетела в столб на шоссе Энтузиастов, внутри зажало человека

В Москве на шоссе Энтузиастов иномарка врезалась в столб. Инцидент произошел в пятницу, 10 октября, сообщает РЕН ТВ.
При этом один человек остался зажатым в машине. На месте работают экстренные службы. Спасатели пытаются вызволить пострадавшего из машины. Причины ДТП устанавливаются, сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости» со ссылкой на свой источник.
Также в столице вечером 10 октября на Коровинском шоссе автомобиль сбил двух человек на самокате. По предварительным данным, речь идет о японском седане Toyota Camry, сбившем двух несовершеннолетних, которые пытались пересечь дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавших госпитализировали.
Утром 10 октября в пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили, что Истринский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая сбила 13-летнего подростка на мопеде, ехавшего ей навстречу.