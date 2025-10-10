При взрыве боеприпаса под Волгоградом погибли два человека

Два человека погибли и ещё один получил ранения при взрыве боеприпаса в частном доме Волгоградской области. Об этом заявили в правоохранительных органах.
Уточняется, что взрыв произошёл в Ленинском районе.
В управлении СКР по Волгоградской области сообщили о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
По предварительным сведениям, инцидент произошел в гараже, находящимся на территории домовладения.
«Причиной инцидента могла стать детонация боеприпаса, вероятно обнаруженного в ходе незаконных поисковых работ. По сведениям очевидцев, погибшие мужчины, один из которых хозяин дома, разбирали снаряд, чтобы впоследствии сдать его в пункт приема металлолома», — говорится в сообщении.
На место взрыва выехала следственно-оперативная группа, в том числе следователи-криминалисты областного управления Следственного комитета. Устанавливаются обстоятельства и причины происшествия.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате атаки БПЛА произошли возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса.