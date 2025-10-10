Латвия собирается выслать более 800 россиян

В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, 40 процентов из них составляют русскоязычные жители.
Более 800 граждан России подлежат депортации из Латвии за нарушение миграционных правил. Об этом заявила директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке.
«Они должны покинуть страну в срок до 13 октября», — сообщила Пуке. Ее цитирует издание Politico. Пребывание россиян в Латвии после этой даты будет считаться незаконным.
В контексте ужесточения миграционного законодательства власти Латвии ранее приняли ряд мер, ограничивающих права российских граждан. В августе 2022 года правительство страны постановило продлевать временный вид на жительство только в исключительных случаях, а претендовать на постоянный можно лишь после успешной сдачи экзамена по латышскому языку не ниже уровня А2.
Помимо этого, в стране действует только один государственный язык — латышский. Русский язык был признан иностранным, а с 2026 года все образовательные учреждения должны перейти на обучение исключительно на латышском языке, русский разрешается использовать только как язык национального меньшинства.