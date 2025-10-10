Латвия собирается выслать более 800 россиян

В контексте ужесточения миграционного законодательства власти Латвии ранее приняли ряд мер, ограничивающих права российских граждан. В августе 2022 года правительство страны постановило продлевать временный вид на жительство только в исключительных случаях, а претендовать на постоянный можно лишь после успешной сдачи экзамена по латышскому языку не ниже уровня А2.