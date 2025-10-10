МИД Украины: Киев готов к перемирию с Россией на время Олимпиады-2026

Тихий также подчеркнул, что украинская сторона еще ранее согласилась на предложение США о перемирии, однако Россия якобы продолжает игнорировать такие инициативы. Ранее власти Украины решили не прекращать мобилизацию в случае перемирия с РФ. С февраля 2022 года на территории Украины действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался властями.