Экс-министр ЖКХ Пермского края попытался украсть продукты из гипермаркета

В одном из гипермаркетов Перми полиция задержала мужчину за попытку украсть товары. Им, предположительно, оказался бывший министр жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Фенев, ныне работающий в Пермском государственном университете руководителем хозяйственного банка. Инцидент произошел в начале октября.

Охранник магазина заметил, как мужчина складывал товары с полок в пакет в тележке, после чего оформил онлайн-заказ и попытался выйти из гипермаркета с неоплаченным товаром. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые задержали Фенева.

В полиции подтвердили факт задержания мужчины, ранее привлекавшегося за подобные правонарушения. Однако информацию о его личности правоохранители не подтвердили и не опровергли. В университете, где работает Фенев, информацию также никак не прокомментировали, сообщает издание «Properm.ru».

