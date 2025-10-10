Экс-министр ЖКХ Пермского края попытался украсть продукты из гипермаркета

В полиции подтвердили факт задержания мужчины, ранее привлекавшегося за подобные правонарушения. Однако информацию о его личности правоохранители не подтвердили и не опровергли. В университете, где работает Фенев, информацию также никак не прокомментировали, сообщает издание «Properm.ru».