Итальянский ресторан загорелся в центре Москвы

Пожар произошел в двухэтажном здании, расположенном в Денежном переулке в центре Москвы. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщили в пресс-службе стоилчного управления МЧС России.
— В Денежном переулке произошло загорание оборудования вентиляции в пристройке к двухэтажному административному зданию. Посетители самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарно-спасательных подразделений, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
По информации Telegram-канала Shot, в здании располагается итальянский ресторан. Всего из горящей постройки выбрались около ста человек. По предварительной информации, причиной пожара стало неисправное оборудование на кухне. Сам пожар охватил площадь в 20 квадратных метров, говорится в публикации.
По данным МЧС, пожар удалось локализовать.
До этого пожарные вытащили из огня двух человек, которые остались в многоэтажке на улице Семена Гордого в Новой Москве. В тушении пожара приняли участие 23 огнеборца, также было задействовано пять единиц специализированной техники.