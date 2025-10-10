Ричмонд
Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова

Аэропорт «Гагарин» в Саратове временно приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом 10 октября сообщил представитель Росавиация в своем официальном telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения ввели на полеты.

Об этом 10 октября сообщил представитель Росавиация в своем официальном telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

«Аэропорт Саратова (“Гагарин”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении Росавиации. Представитель ведомства Артем Кореняко пояснил, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в условиях текущей оперативной обстановки.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием самолетов.

Аналогичные ограничения введены также в аэропорту Волгограда. Ранее подобные меры применялись в аэропорту Оренбурга, где один из рейсов был перенаправлен на запасной аэродром. Росавиация заверила, что внимательно следит за ситуацией и будет оперативно информировать авиакомпании и пассажиров о всех изменениях в расписании.