Ограничения на полеты введены в аэропорту Саратова

Аналогичные ограничения введены также в аэропорту Волгограда. Ранее подобные меры применялись в аэропорту Оренбурга, где один из рейсов был перенаправлен на запасной аэродром. Росавиация заверила, что внимательно следит за ситуацией и будет оперативно информировать авиакомпании и пассажиров о всех изменениях в расписании.