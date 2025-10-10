Германия, Франция и Британия объединились для захвата активов России

Вопрос о конфискации российских активов обсуждается в Европе с 2022 года, однако Еврокомиссия до сих пор не смогла выработать единую стратегию из-за опасений нарушить международное право и вызвать экономические последствия для евро. Ранее против изъятия средств выступали Франция, Бельгия и Швейцария, а большая часть активов хранится в Euroclear, который также настаивает на соблюдении законности. Москва неоднократно предупреждала о жестких ответных мерах в случае экспроприации.