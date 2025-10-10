Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Минске

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске под колеса автомобиля попал ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня около 19.10 вблизи дома № 88 по ул. Рафиева 56-летний водитель, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска. -0-