Автомобиль сбил мальчика на пешеходном переходе в Минске

Сегодня около 19.10 вблизи дома № 88 по ул. Рафиева 56-летний водитель, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

