Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ATACMS Украине

Россия призывает США здраво оценить последствия возможных поставок ракет Tomahawk.
Возможные поставки реактивных систем залпового огня HIMARS и ракет ATACMS обсудил президент Украины Владимир Зеленский с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры прошли в Нью-Йорке в ходе личной встречи лидеров двух стран.
«Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей встречи в Нью-Йорке не только о Tomahawk. Мы говорили о HIMARS, и я стал сторонником ATACMS. На самом деле, когда у вас, скажем, 40, 50 или 60 ATACMS, между нами, — это ничто», — заявил Зеленский, слова которого приводит «Страна.ua». Ответ Дональда Трампа на этот вопрос украинский президент не привел.
Ранее Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявлял о готовности рассмотреть снятие ограничений на использование Киевом дальнобойного вооружения против целей в России. Также обсуждался вопрос передачи Украине крылатых ракет Tomahawk и ракет ATACMS. Окончательное решение по этим поставкам, по словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, будет принимать лично президент Трамп.