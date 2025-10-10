Зеленский обсудил с Трампом поставки HIMARS и ATACMS Украине

«Мы разговаривали с президентом Трампом во время нашей встречи в Нью-Йорке не только о Tomahawk. Мы говорили о HIMARS, и я стал сторонником ATACMS. На самом деле, когда у вас, скажем, 40, 50 или 60 ATACMS, между нами, — это ничто», — заявил Зеленский, слова которого приводит «Страна.ua». Ответ Дональда Трампа на этот вопрос украинский президент не привел.