Последний испуг: Посетительница Диснейленда умерла после посещения аттракциона «Дом с привидениями»

Ранее в Гонконге филиппинец скончался после похода в парк развлечений. Турист впал в кому во время катания на аттракционе под названием «Холодное сердце навсегда». Туриста оперативно доставили в медучреждение, однако спасти его жизнь не удалось. По факту случившегося было проведено предварительное расследование, однако никаких нарушений в обеспечении безопасности на аттракционе обнаружено не было.